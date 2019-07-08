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Заявления представителей некоторых политических сил о недопустимости проведения телемостов с россиянами — не что иное, как проявление пещерной русофобии. Об этом говорится в заявлении «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Вой, который подняли представители режима Порошенко — Парубия (из БПП и «Народного фронта» — партий, уже отправленных  народом на свалку истории), завывания «Голоса» Вакарчука и вопли Ляшко о недопустимости проведения телемостов с россиянами — не что иное, как проявление пещерной русофобии. Это сигналы о том, насколько болен украинский политикум и насколько он далек от реальных потребностей и чаяний Украинского народа. Анонс проведения телемостов между Украиной и РФ вызвал у ура-патриотов, рвущихся любой ценой во власть, приступ истерики. Они в унисон заявили, что телемосты между Украиной и РФ — как диалог между нашими народами, диалог «без политики, без политиков» — угрожает национальной безопасности», — говорится в заявлении.

При этом в партии отметили, что русофобам и псевдопатриотам не мешало бы знать, что, согласно опросам, 70% граждан страны ждут от президента Украины прямого диалога с РФ, а 55% — прямого диалога с Донецком и Луганском.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет: мы выступаем за восстановление дружественных отношений, за развитие кооперации и торгово-экономических связей с РФ. Это единственный способ вернуть мир в Украину и восстановить ее экономический потенциал. Но для этого жизненно необходим диалог между Украиной и Россией, между нашими народами. Мы убеждены, что в этом нас поддержат миллионы украинцев — и на Юго-Востоке, и в других регионах страны. Все те, кто устал от политики пещерного национализма и тарифного геноцида. Все те, кто хочет мира и стабильности в Украине», — заявили в партии.
ForUm

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