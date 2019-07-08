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Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Харькове, в результате которого погибли два водителя.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, 7 июля 2019 около 00:45 автомобиль марки Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака 2.2 «стоп» и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos.

В результате ДТП водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).
ForUm

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