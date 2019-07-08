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В ночь с 5 на 6 июля произошло прямое попадание зажигательного снаряда в крышу Свято-Спиридоновского храма Украинской Православной Церкви села Коминтерново Донецкой области. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии УПЦ, местные жители бросились спасать свой храм от пожара и выносить святыни из объятого огнем здания, несмотря на то, что  в это время обстрел усилился. 

«Божией милостью основная часть храма не пострадала, полностью сгорело лишь подсобное помещение и перекрытия крыши храма. Несколькими днями ранее район также подвергался ожесточенному обстрелу. Православная общественность Донбасса в который раз обращается ко всем, от кого зависит мир в нашем истерзанном войной регионе, с требованием прекратить боевые действия», - сказано в обращении на сайте Донецкой епархии.

Село Коминтерново находится в буферной зоне, разделяющей противоборствующие силы на Донбассе, оставаясь под фактическим контролем ДНР. До начала гражданского противостояния здесь жило около 600 человек, сейчас учет статистических данных не ведется.
ForUm

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