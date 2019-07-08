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В Сколевском районе Львовской области пожилая женщина и ребенок попали в реанимацию из-за укуса змеи, сообщает облуправление ГосЧС.

Так, 6 июля в 18:05 спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы с диагнозом – укус змеи левого голеностопного сустава в состоянии средней тяжести поступила женщина, 1950 года рождения. Потерпевшая – жительница с. Либохора, Сколевского района.

В этот же день в 23:20 поступило сообщение о том, в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы с диагнозом – укус змеи левой руки в состоянии средней тяжести поступил ребенок 2010 года рождения – житель с. Климец, Сколевского района.
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