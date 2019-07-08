Восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) позволит работать с ней над проблемными вопросами и не говорит о том, что РФ получает карт-бланш. Об этом заявила в воскресенье председатель ПАСЕ Лилиан-Мари Паскье в ходе выступления на сессии в ПА ОБСЕ, передает Интерфакс.

В частности, среди проблемных тем она отметила ситуацию со сбитым самолетом, выполнявшим рейс MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Она подчеркнула, что ПАСЕ является местом для диалога, в том числе по политическим вопросам. В 2014 году в ПАСЕ «четко и ясно» выразили позицию по «Крыму и востоку Украины», и эта позиция с тех пор не изменилась, отметила Паскье.

«Мы продолжаем защищать принципы, закрепленные в международном праве, которым мы привержены», - сказала она.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.