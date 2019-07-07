Премьер-министр Молдовы Майя Санду в ближайшее время посетит с официальными визитами Украину и Германию.

Об этом Санду сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, она посетит Киев 11 июля по приглашению президента Владимира Зеленского.

«Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки. У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан», — написала премьер-министр.

Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно «и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран».

С визитом в Берлин Санду отправится 16 июля по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.