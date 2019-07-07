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Водитель автобуса, который перевозил украинских граждан в Польше и перевернулся, признался полиции, что уснул.

Об этом сообщает TVN24.

«Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке. Инцидент произошел около 6 утра. 11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными - 5 пострадавших уже покинули медучреждения», - говорится в сообщении.

Прибыв в полицейское отделение, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся лишь во время столкновения с землей. Водитель был трезв. В автобусе находились 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

После инцидента на место ДТП приехал транспорт, который отвез украинцев-пассажиров в Ольшанце, откуда они должны были продолжить свой путь на другом автобусе.

Напомним, в воскресенье утром украинский автобус с пассажирами попал в аварию в Польше.
ForUm

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