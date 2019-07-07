также в разделеМир
ЕС выразил озабоченность повышением уровня обогащения урана Ираном 10
ОБСЕ приняла резолюцию против Турецкого потока и Северного потока-2 324
США призвали Германию ввести наземные войска в Сирию 272
Германия призвала Италию открыть порты для судов с беженцами 14
Макрон и Рухани договорились возобновить ядерные переговоры 15
Число погибших при взрыве бензовоза в России возросло 56
Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС без сделки 31 октября 17
США заявили о «самых продуктивных» переговорах о прекращении войны в Афганистане 13
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за сильных землетрясений 60
Филип Киркоров: На Олимпе богов я встретил роскошную Оксану Марченко 159
Иран готов обогащать уран сверх уровня 108
Джонсон: Иммигранты в Британии должны учить английский язык 91
В Ливии задержали двух россиян, пытавшихся влиять на выборы 21
РФ: Арестованный за госизмену чиновник оказался помощником представителя Путина 48
Каждый третий россиянин не одобряет деятельность Путина 34
ООН: В Венесуэле силовики убили 7 тысяч человек 32
Косово запретило въезд всем сербским чиновникам 25
Путин снова на час опоздал к Папе Римскому 60

По меньшей мере 12 человек погибли и еще 150 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter в воскресенье, 7 июля.

Отмечается, что взорвался автомобиль у здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана.

Среди погибших – восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей. Среди пострадавших 36 детей. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Ранее стало известно, что в бою за КПП в Афганистане погибли 19 человек. На западе страны боевики Талибан совершили нападение на силовиков. Среди погибших девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения Талибан Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2562 грн.
14
Теги