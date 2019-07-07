В субботу, 6 июля, глава МВД Германии Хорст Зеехофер обратился к своему итальянскому коллеге Маттео Сальвини с призывом впустить в свои порты корабли с мигрантами, спасенными в Средиземном море.

Как сообщает DW, Зеехофер особо выделил необходимость скорейшего принятия решения, которое будет основано на совместной ответственности.

В ответ Сальвини отказался открывать гавани Италии для приема судов. Он призвал официальный Берлин лишить немецких флагов суда, которые«помогают торговцам людьми и контрабандистам», а также вернуть своих граждан, которые «нарушают итальянские границы».

Тем временем в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запрету властей причалило судно Alex. Оно принадлежит немецкой неправительственной организации Sea-Eye. На борту судна находится 41 человек.

Еще одно судно Alan Kurdi с мигрантами пока не стало входить в территориальные воды Италии. На его борту находятся 65 человек, из них 39 — несовершеннолетние.