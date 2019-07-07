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Число погибших в результате ДТП и взрыва в российской Свердловской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

«Всего пострадали 11 человек при взрыве бензовоза, который при отказе тормозов сошел с дороги. Четверо погибли, которые были рядом с бензовозом», - сказали изданию в местной власти.

В частности, в сообщении добавляется, что в настоящее время в городской больнице находятся четыре человека в состоянии средней степени тяжести. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерия Горелых, пострадавшие получили различные переломы. Несмотря на то, что на месте происшествия возник пожар, ожогов ни у кого не зафиксировано.

Почти все погибшие и пострадавшие в результате взрыва бензовоза были местными туристами, рассказал Горелых.

«Сотрудникам полиции осталось установить личность одного погибшего. Личности остальных погибших и пострадавших установлены, все они туристы, все жители Свердловской области, проживающих неподалеку от места происшествия», - сказал он.

Бензовоз взорвался в результате ДТП на технологической дороге на севере Свердловской области (около 350 км от российского города Екатеринбурга).

Напомним, при взрыве газового баллона в жилом доме в Польше погибла женщина и двое ее детей.
ForUm

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