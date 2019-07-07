После второго землетрясения близ Лос-Анджелеса 5 июля, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Guardian.

«Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и призвал жителей готовиться к новым толчкам, после того как южные районы штата пострадали от второго мощного землетрясения за несколько дней», — говорится в сообщении.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Южной Калифорнии, на следующий день после первого по мощности землетрясения в регионе за 25 лет.

Это был второе землетрясение подряд, после подземных толчков магнитудой 6,4, произошедших в четверг, 4 июля.