также в разделеМир
Германия призвала Италию открыть порты для судов с беженцами 11
Макрон и Рухани договорились возобновить ядерные переговоры 9
Число погибших при взрыве бензовоза в России возросло 29
Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС без сделки 31 октября 15
США заявили о «самых продуктивных» переговорах о прекращении войны в Афганистане 10
Филип Киркоров: На Олимпе богов я встретил роскошную Оксану Марченко 131
Иран готов обогащать уран сверх уровня 65
Джонсон: Иммигранты в Британии должны учить английский язык 79
В Ливии задержали двух россиян, пытавшихся влиять на выборы 20
РФ: Арестованный за госизмену чиновник оказался помощником представителя Путина 46
Каждый третий россиянин не одобряет деятельность Путина 34
ООН: В Венесуэле силовики убили 7 тысяч человек 29
Косово запретило въезд всем сербским чиновникам 25
Путин снова на час опоздал к Папе Римскому 58
Салют, убивший женщину в Минске, был куплен в России 105
В США в результате пожара сгорели 9 миллионов литров виски 29
Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДРСМД 105
Президентом Европарламента избран итальянец Сассоли 115

После второго землетрясения близ Лос-Анджелеса 5 июля, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Guardian.

«Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и призвал жителей готовиться к новым толчкам, после того как южные районы штата пострадали от второго мощного землетрясения за несколько дней», — говорится в сообщении.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Южной Калифорнии, на следующий день после первого по мощности землетрясения в регионе за 25 лет.

Это был второе землетрясение подряд, после подземных толчков магнитудой 6,4, произошедших в четверг, 4 июля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
34
Теги