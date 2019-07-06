«Близкий друг Порошенко», «серый кардинал БПП», «смотрящий в регионе от Петра» - обладатель всех этих эпитетов внезапно пропал с информационных радаров. Начав кампанию с невиданной для представителей крупного бизнеса личной активности, Игорь Кононенко в последнюю неделю почти перестал появляться на «своем» 94-м округе в Киевской области.

Еще в июне Кононенко проводил по несколько встреч в день во дворах, рассказывая пенсионерам об их ослепительном будущем в случае его переизбрания в Раду. Параллельно с рядовыми представителями электората соратник Порошенко окучивал и тех, кто может обеспечить добровольно-принудительное «правильное» голосование. Уже стала легендарной прогулка Кононенко на теплоходе вместе с главами сел и поселков Обуховского и Васильковского районов. Там, по слухам, замглавы фракции БПП раздавал по 200000 грн тем местным чиновникам, кто согласился провести для него «работу» среди избирателей.

Но в последнюю неделю Игорь Кононенко пропал. Не проводит встречи с людьми, не «строит» админресурс, не появляется внезапно в местах скопления людей, не поражается на камеру в аптеках ценам на лекарства.

По сообщениям из штаба Кононенко, многолетний боец политического фронта, замглавы фракции «БПП», 5 лет стоически отбивавшийся от любых атак СМИ и правоохранительных органов, не выдержал и вынужден был пересмотреть формат своего участия в кампании. Причиной этого стало, с одной стороны, неожиданное для его штаба внимание прессы, а, с другой, агрессивные настроения в среде избирателей.

Журналисты с камерами ходят по пятам за Кононенко на все его встречи и задают вопросы, на которые тот не может ответить. Последней каплей стало празднование Дня Конституции 28 июня. Появившемуся среди празднующих людей другу Порошенко журналист канала «1+1» Владимир Тимофийчук задал 3 простых вопроса:

1. В каком году была принята Конституция Украины;

2. Какая минимальная зарплата в Украине;

3. Какая минимальная пенсия в Украине.

Кононенко не смог ответить ни на один из них, осилив лишь обвинить репортера в провокации и спешно ретироваться.

Еще хуже то, что кроме прессы неудобные вопросы начали задавать и избиратели, убегать от которых куда сложнее. То, что должно было быть легким пиаром, стало регулярно перерастать в перебранки с пенсионерами и констатацию последними того факта, что Кононенко не знает ответов на простейшие вопросы об уровне жизни в стране и не понимает элементарных потребностей граждан. Посыпались и вовсе ужасные вопросы вроде того, а что же действующий депутат, глава пропрезидентской фракции в парламенте вообще делал на протяжении 5 лет? Как «правая рука Порошенко» собирается решать проблемы украинцев, если он абсолютно не знает, как они живут, чем и на что? «А ведь Кононенко уже 5 лет является народным депутатам, более того, руководит президентской фракцией, - начали спрашивать жители, - И сейчас обещает сделать то, что не делал все эти годы, будучи нардепом. Что же ему мешало это сделать раньше? Каких реформ ему не хватало?».

Когда жители Василькова и Обухова осознали полную оторванность мультимиллионера от реальности, рейтинг соратника Порошенко пошел вниз. В результате в штабе Кононенко были вынуждены пересмотреть стратегию, приняв решение, что чем меньше живого Кононенко увидят избиратели, тем будет лучше для его рейтинга. Вместо дворов и общения с людьми ставка была сделана на наружную рекламу, разнообразные газеты, листовки, брошюрки и флаера. Одних только биллбордов с Кононенко по области сейчас насчитывается более 300 штук.

Также активизировались нанятые штабом Кононенко различные клоны главного оппонента - кандидата от «Слуги народа» Александра Дубинского, запущенные с целью откусывать у того голоса. Те наперебой выпускают газеты и плакаты в цветах «Зе-команды», где обещают поддержать однополые браки и сеют сомнения в головах электората. Черный пиар в данном случае работает не только против Дубинского, но и против всей президентской партии, но штаб Кононенко это, видимо, не очень пугает, потому что активность грязной кампании пока только растет.

Впрочем, не факт, что и новая стратегии принесет Кононенко успех. Как показало последние социологическое исследование настроений в регионе, – рейтинг Кононенко все равно колеблется в районе 7%. Это ровно в 5 раз меньше от рейтинга его основного конкурента Дубинского.

Возможность пролететь мимо Верховной Рады и вожделенной депутатской неприкосновенности рисует для нынешнего первого замглавы фракции «БПП» весьма безрадостные перспективы.

По мнению политолога Виталия Боровца, Игорю Кононенко вовсе не стоило идти на эти выборы.

«Учитывая заведенные на него уголовные дела по аферам в энергетической сфере и недавнее попадание под следствие мэра Василькова Владимира Сабодаша за помощь Кононенко в подкупе избирателей в пользу Петра Порошенко, ему было бы выгоднее договориться с новой властью, изобразив что-то вроде явки с повинной. Кононенко мог бы отдать часть денег, сдать своих подельников по махинациям в избирательных кампаниях и рассчитывать на сделку, условный срок и мирный отъезд на свою виллу в Испании. Вместо этого Кононенко выбрал стратегию тотальной войны с командой Зеленского, которая ему не только не по силам, но и не предвещает ничего хорошего», - считает Боровец.