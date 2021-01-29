В 2020 году правозащитники зафиксировали 101 случай нападений и преследований гражданских активистов в Украине. Об этом говорилось в рамках презентации мониторингового доклада «Положение правозащитников и общественных активистов в Украине в 2020 году» в рамках проекта «Повышение роли и защиты правозащитников в Украине», финансируемого ЕС и организован Центром прав человека ZMINA, передает Укринформ.

«Всего за 2020 год ZMINA зафиксировала 101 случай преследования за общественную деятельность либо действия в защиту прав человека. Больше всего из них произошло в феврале (11), сентябре (13) и декабре (12), меньше всего - по 5 случаев - в августе и ноябре. Карантинные ограничения, выпавшие на весенние месяцы, не снизили количества и интенсивности преследования, в частности в это время зафиксированы злоупотребления попытками привлечения к административной ответственности за проведение мирных собраний, которые в большинстве случаев со временем отменялись судами разных инстанций», - представила данные мониторинга исследователь Центра прав человека ZMINA Анастасия Москвичева.

Среди задокументированных инцидентов самыми распространенными были попытки запугивания активистов (22), физические нападения на них (21) и уничтожение либо повреждение их имущества (18), задокументировано по 10 инцидентов, имевших признаки юридического преследования и 9 попыток дискредитации общественных деятелей. По 7 инцидентов касались препятствования мирным собраниям или имели признаки незаконного задержания либо обыска. Еще 3 случая были квалифицированы как препятствование деятельности общественных организаций.

«Среди 21 случая нападений на активистов, упомянутых выше, только в четырех было объявлено о подозрении вероятным нападавшим. При этом если речь идет о поджогах домов и автомобилей, принадлежащих активистам или их родственникам, то по состоянию на конец декабря 2020 года не было известно ни об одном случае среди зафиксированных в течение года, когда полиция объявляла кому-то о подозрении и передавала такое производство в суд, поэтому эти преступления в основном оставались безнаказанными», - отметила активистка.

Согласно исследованию, как и в предыдущие годы, активистов и правозащитников преследовали в большинстве регионов Украины. Однако лидерами по количеству инцидентов остаются Киев (44) и Одесская область (10). За ними - Киевская, Днепропетровская области (по 8), Харьковщина (6) и Львовщина (3).

По результатам мониторинга, в течение 2020 года среди разновидностей общественной деятельности наиболее рискованными были: противодействие коррупции (20), защита прав ЛГБТИК (19) и защита окружающей среды (9).

Также в документе отмечается, что в течение 2020 года в Верховной Раде было зарегистрировано 12 законопроектов, которые являются угрожающими для гражданского общества, нарушают Конституцию и международные обязательства Украины в сфере прав человека и неправомерно ограничивают свободу объединений и ассоциаций в Украине.

«Некоторые положения этих законопроектов являются дискриминационными по отношению к общественным организациям и активистам и несут риски для свободного развития гражданского общества в Украине, поскольку приравнивают адвокационную деятельность организаций гражданского общества к коммерческому лоббизму, предусматривают люстрацию выходцев из общественного сектора или введение понятия «иностранных агентов», запрещают общественным активистам проводить акции протеста возле судов, вводят «проверки на полиграфе» для общественных активистов, предусматривают чрезмерную и неоправданную финансовую отчетность для общественных организаций с иностранным финансированием, убирают термин «гендер» из законодательства и запрещают «пропаганду гомосексуализма» и т.д.», - подчеркнула правовой аналитик ZMINA Елена Виноградова.

По данным мониторинга, эти проекты законов внесены народными депутатами от трех политических фракций: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - за жизнь» и «Батьківщина». Большинство из них были разработаны не для регулирования конкретно гражданского общества, ведь касаются других сфер. Однако некоторые положения этих документов прямо либо косвенно влияют на деятельность общественных организаций и гражданские свободы в целом. Кроме того, часть подобных инициатив синхронизируется с дискредитационной кампанией против «соросят» и антизападной риторикой, которую разворачивали отдельные политические силы, отметили правозащитники.

Проект «Повышение роли и защиты правозащитников в Украине» реализуется Центром прав человека ZMINA в партнерстве с Нидерландским Хельсинкским комитетом при финансовой поддержке Европейского Союза. Проект сосредотачивается на правовой и оперативной защите и поддержке правозащитников и антикоррупционных активистов в Украине, поддержке позитивной роли правозащитников в обществе и налаживании связей между ними, увеличении количества эффективных расследований нападений на правозащитников и активистов и т. п. Проект продолжается с 2019 года до 2022 года.