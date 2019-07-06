Министр образования и науки Лилия Гриневич подчеркнула, что учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов.

Об этом она сказала в интервью Высокому замку.



«Иногда учитель не работает как нужно на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление», - подчеркнула министр.

Минобразования подготовило и разослало в школы письма о том, что такая практика является нарушением.



Однако, отметила Гриневич, школа имеет право предоставлять легальные платные образовательные услуги.

«Среди них – индивидуальное обучение с детьми. Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг. Но есть опыт детей, которые имеют очень высокие результаты ЕГЭ, и они не имели репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка», - резюмировала министр.