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Министр образования и науки Лилия Гриневич подчеркнула, что учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов.

 Об этом она сказала в интервью Высокому замку

«Иногда учитель не работает как нужно на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление», - подчеркнула министр.

Минобразования подготовило и разослало в школы письма о том, что такая практика является нарушением.   

Однако, отметила Гриневич, школа имеет право предоставлять легальные платные образовательные услуги.

«Среди них – индивидуальное обучение с детьми. Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг. Но есть опыт детей, которые имеют очень высокие результаты ЕГЭ, и они не имели репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка», - резюмировала министр.
ForUm

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