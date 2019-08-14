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Дети, не вакцинированные по календарю прививок, не смогут посещать детсады и школы. Об этом на брифинге сообщили и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр образования и науки Лилия Гриневич, призвав родителей до 1 сентября сделать детям все необходимые прививки, передает УНИАН.

Супрун отметила, что за последние два года Минздраву удалось существенно повысить уровень вакцинации в Украине.

По ее словам, страна на 100% обеспечена вакцинами не только для детей, но и для взрослых.

И.о. министра здравоохранения напомнила, что статьей 15 закона «О защите населения от инфекционных болезней» предусмотрено, что невакцинированным детям запрещено посещать учебные заведения.

Она добавила, что в апреле 2019 года Верховный суд Украины своим решением подтвердил, что вакцинация является обязательной, а учебные заведения имеют право не допускать детей без прививки в образовательные учреждения. Дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, краснухи, паротита, столбняка, дифтерии, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции, а с 6 лет детям проводят ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

По словам Гриневич, Минобразования полностью поддерживает позицию Минздрава и призывает родителей сделать прививки своим детям до 1 сентября. Если у ребенка есть противопоказания, сказала министр образования и науки, определяется, в течение какого периода будет действовать такое противопоказание, ребенку предоставляется соответствующая медицинская справка и он допускается к образовательному процессу.

«Вы делаете выбор в отношении своего ребенка (отказываясь от его вакцинации. – Ред.), но создаете угрозу для других детей. Когда мы организуем учебный процесс, мы должны заботиться о всех детей. Если родители по мировоззренческим мотивам отказываются от вакцинации, они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, дистанционную или индивидуальную. Они могут написать соответствующее заявление руководителю учебного заведения», - добавила Гриневич.
 

 
ForUm

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