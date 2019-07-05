Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что видит себя в политике и никуда из нее не денется. Об этом он сообщил в кулуарах Верховной Рады, трансляцию вел 112 Украина.

«Я в политике 30 лет, и из 30 лет только последние 4 года нахожусь во власти. Поэтому я вижу себя в политике, я никуда из нее не деваюсь. Я, возможно, перехожу в другой статус и возвращаюсь в гражданское общество. Возможно, на оппозиционную деятельность. Поэтому буду очень внимательно следить за деятельностью как власти, так и оппозиции. Поэтому теплой ванночки с моей стороны и к власти, и к следующей оппозиции не будет. А в каком статусе, в какой форме – посмотрим по результатам парламентских выборов», - заявил Розенко.

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля. 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, регистрация партий и кандидатов в депутаты завершилась 24 июня. Всего ЦИК зарегистрировала 5 тыс. 845 кандидатов и 21 список политических партий.