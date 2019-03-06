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Экономика Украины растет более быстрыми темпами, чем прогнозировали международные финансовые институты, и уже в этом году размер заработных плат в Украине в долларовом эквиваленте достигнет докризисного уровня.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«В результате военных действий, аннексии и оккупации Россией части территории Украины, наше государство потеряло значительную часть своего экономического потенциала. В 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина возобновит свой экономический потенциал только в 2022 году. Но уже сегодня мы можем сказать, что уровень заработных плат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного, довоенного 2013 года», - сказал он.

«Еще три года назад минимальная заработная плата в Украине составляла 50 долларов, а сегодня она выросла уже втрое. То есть украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институты», - заявил Розенко.
ForUm

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