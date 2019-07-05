В следующем фискальном году количество засекреченных позиций в государственном оборонном заказе будет существенно сокращено.

Об этом заявил министр внутренних дел украины Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

«Уже было сказано о необходимости снятия грифа «секретно» с значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы. В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа», - сказал Аваков.

Он добавил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок. «Это - составляющая совершенно другой философии», - подчеркнул министр.