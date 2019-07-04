Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области задержан исполняющий обязанности начальника сектора криминальной полиции отделения полиции в порту «Херсон» Главного управления Нацполиции в Херсонской области, который требовал и получил неправомерную выгоду, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, сотрудник Национальной полиции требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США от гражданина Украины за непринятие мер по выявлению, фиксации и пресечению фактов незаконной добычи водных живых ресурсов в акватории реки Днепра, Днепро-Бугского лимана и Каховского водохранилища. Также деньги предоставлялись за непривлечение заявителя к уголовной ответственности за незаконное занятие рыбным промыслом.

Правоохранитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения неправомерной выгоды.

Уголовное производство открыто по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.