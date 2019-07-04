В отчете СММ ОБСЕ от 3 июля обнародована информация об обстреле населенного пункта Крещатицкое, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в одном из домов по улице Октябрьской выбиты стекла и разрушена крыша хозяйственной постройки. В тот же день, недалеко от дома, БПЛА СММ обнаружил несколько воронок. В то же время, наблюдатели зафиксировали и несколько повреждений в доме, на улице Зои Космодемьянской. По их оценке, все воронки и повреждения возникли в результате разрывов 120 мм минометных мин, выпущенных из вероятно западного направления.

По проведенным расчетам установлено, что расстояние от ближайших позиций украинских военных составляет более 10 километров, которое недостижимо для полета данного типа мины.

«Учитывая указанное, СЦКК утверждает, что подразделения Объединенных сил ко всем этим обстрелов непричастны», - подчеркнули в штабе.