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В Золочевском районе Львовской области семилетний мальчик погиб в результате сдвига песка, сообщает пресс-служба областной полиции.

В Золочевский отдел полиции 3 июля около 19.00 поступило сообщение от медиков о том, что в одном из сел района погиб ребенок.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, семилетний мальчик, местный житель, играл в куче песка возле двора. В какой-то момент песок сдвинулся и присыпал ребенка. Мальчик скончался до приезда медиков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай». Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
ForUm

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