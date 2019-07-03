также в разделеЭкономика
Приватбанк одержал очередную победу в споре с бывшими владельцами 7
На украинских АЗС подешевело топливо 16
Минфин одолжил на внутреннем рынке 8 миллиардов 21
Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС 40
Укрэнерго: Новому рынку электроэнергии грозит коллапс 231
НБУ существенно увеличил число системно важных банков 59
Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса 49
Украина установила новый рекорд по экспорту зерна 44
Украина впервые импортировала электроэнергию из ЕС 40
У Медведчука заявили, что новая власть продолжает грабить народ с помощью коррупционных схем «Роттердам+» и «Дюссельдорф+» 164
В Украине прекратила действовать формула «Роттердам+» 129
С июля двум категориям украинцев повысили пенсии 90
В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25% 147
В Украине вырос прожиточный минимум 31
Кистион: Рынок электрической энергии успешно запустился 54
«Правило 100 евро»: с 1 июля меняется налогообложение посылок из-за рубежа 35
Стало известно, сколько в прошлом году заработало руководство Нафтогаза 50
РФ возобновит поставки сжиженного газа в Украину 73

В среду, 3 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,12/26,145, к закрытию котировки составили 25,92/25,95, сообщает LIGA.net.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,92, максимальные – 26,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,95, максимальные – 26,145.

Торги по евро начались с котировок 29,4738/29,4994, к закрытию котировки составили 29,2714/29,3027.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4120/0,4129,  к закрытию котировки составили 0,4075/0,4081.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги