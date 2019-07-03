Сегодня, 3 июля, в Харькове на площади Свободы возле Госпрома после эфира на одном из местных телеканалов неизвестные лица забросали кандидата в народные депутаты Украины яйцами и зеленкой, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что также в результате происшествия был поврежден автомобиль «Рено», припаркованный неподалеку от места нападения.

По адресу выезжали руководители Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, Шевченковского отдела милиции и следственно-оперативная группа.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта.

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался экс-регионал Дмитрий Святаш.