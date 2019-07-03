Депутаты Европейского парламента не смогли избрать президента в первом раунде голосования, который состоялся сегодня на сессии в Страсбурге.

Об этом сообщает Европейская правда.

Для избрания кандидату необходимо было набрать 50% + 1 голос. Голосование проходило бюллетенями за тайной процедурой.

Представитель союза «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» итальянец Давид Сассоли набрал 325 голосов, а для победы необходимо было 332.

Вторым стал чех Ян Заградил от фракции «Европейские консерваторы и реформисты» - 162 голоса.

Немка Ска Келлер от фракции «Зеленые - Европейский свободный альянс» набрала 133 голоса, а испанка Сира Рего от левой политической группы «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера» - 42.

Сегодня состоится второй тур голосования, а всего их может быть до четырех. Следует отметить, что в процессе голосования кандидат с наименьшим количеством голосов не выбывает, а может снова участвовать.

Во втором туре примут участие те же четверо кандидатов.

Накануне сообщалось, что шансы стать президентом Европарламента имеет болгарский депутат от группы социалистов Сергей Станишев, который является уроженцем Украины, а именно – Херсона. Однако в итоге он не попал в список кандидатов.

Как сообщалось, во вторник вечером лидеры ЕС определили, кто должен возглавить новую Еврокомиссию. Эту номинацию получила немка Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, стало известно, кто возглавит внешнеполитическую службу ЕС вместо Федерики Могерини.

Между тем эти последние назначения еще должны пройти утверждение в Европейском парламенте.

Также бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на должность президента Европейского совета после Туска.