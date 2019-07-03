Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба Главы государства.
«Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства», - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.
Зеленский рассказал, что отменено более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и сообщил о подготовке большой приватизации.
«Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году», - констатировал глава государства.
Он отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.
«И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса», - отметил Президент.
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