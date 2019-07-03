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Сотрудники полиции задержали две группы сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, первую группу из трех молодых людей 19 и 20 лет правоохранители обнаружили в вечернее время, вблизи КПП «Дитятки» в лесном массиве. Киевлянин и жители Кропивницкого планировали свой отдых в радиационном лесу.

Вторая группа из трех человек 20 и 19 лет была задержана поздно вечером на территории объекта «Чернобыль-2». Молодые люди из Львова и Кривого Рога надеялись на специфический отдых в Чернобыльской зоне.

Относительно данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дел направлены в Ивановской районный и к Славутицкий  городской суды Киевской области для принятия решения.
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