2 июля в 17:22 на 106 км автодороги «Красноград-Перещепино» вблизи города Красноград водителю авто «Mercedes», 37-летнему жителю города Сумы во время движения стало плохо. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым авто «Mercedes» с последующим столкновением грузовика с рейсовым автобусом сообщением «Сумы-Запорожье».

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, в результате ДТП в автобусе никто не пострадал.

На месте происшествия погибли 37-летний водитель иномарки и его 39-летняя жена, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Также пострадала малолетняя дочь погибшей. 12-летняя девочка получила перелом руки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.