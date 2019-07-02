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1 июля пять японских китобойных судов вышли в море, несмотря на призывы международного сообщества и экологических организаций отказаться от возобновления китобойного промысла.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

Япония впервые за 33 года возобновила охоту на китов в коммерческих целях.

Охота будет вестись в территориальных водах Японии, промысел в водах Антарктики вестись не будет. Власти Японии установили квоту по добыче 227 китов трех видов до конца этого года.

Китобоям в коммерческих целях в японской экономической зоне разрешено выловить 52 малых полосатиков (Balaenoptera acutorostrata), 150 полосатиков Брайда (Balaenoptera brydei) и 25 сейвалов (Balaenoptera borealis).

Возобновление китобойного промысла стало возможным после выхода Японии из Международной комиссии по промыслу китов (МКК), в которую она входила с 1951 года.
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