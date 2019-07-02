Кто на Закарпатье зарабатывает на доверчивых туристах, а кто страдает от некачественных услуг и плохого имиджа — об этом Укринформу рассказали известные в области гиды.

МЕД ВСЕХ ЦВЕТОВ РАДУГИ

...У каждого гостя солнечного Закарпатья была ситуация, когда, наблюдая из окна машины или автобуса бесконечные стеллажи с вином-грибами на трассе, как-то таки не удержался и купил. Например, бутылочку вина – такую, знаете, в пэт-бутылке из-под какой-то там «Поляны Квасовой». А дома, собрав за столом родных, разлив красную жидкость с сильным ароматом в бокалы, сказал «Будьмо, гей!», выпил – и с того момента зарекся покупать, пить самому и советовать другим закарпатское вино. «Потому это такая бурда, кум, что после того два дня голова болит!»

И это, конечно, не кум виноват, и не наш бедняга-турист, и даже не закарпатское вино — потому что то, что обычно продают в этих бутылках на трассах, с вином имеет мало общего. Но осадок остается. Правда, не материальный, а на душе.

Но не только у гостей солнечного Закарпатья бывают такие сюрпризы! У жителей тоже. Вот со мной, например, случилось — дала себя уговорить попробовать цветной мед. Это особый вид карпатского меда, такой, знаете, совсем не мед (несмотря на надпись на 100-граммовой баночке), назовем его крашеным сиропом (надеюсь — сахарным). Больше всего этот разноцветный мед продают почему-то в Межгорье, возле местных топовых туробъектов — озера Синевир или водопада Шипот, или же Центра реабилитации бурых медведей. Турист здесь массовый, а значит — непаханое поле для маневров местных горе-целителей, которые, разложив на своих лотках этот разноцветный мед, обещают вам горы здоровья — только купите такую баночку. Например, с хвойным медом — это такая зеленая жидкость, внутри которой для заманухи плавает веточка ели. Вот купите — и будут вам лекарства от бессонницы, кашля или для потенции (это кто чем болеет).

Я — из тех местных жителей, которые знают, что у меда есть цвет (например, почти прозрачный он — из акации, золотистый — из липы, или темно-коричневый — из гречки), но он не может быть зеленым, цвета газона. Купить бы такое не решилась. Но поскольку стою возле палатки, делаю фотографии, продавщица мои активные действия расценивает как заинтересованность товаром, и – быстро так раскрутила баночку, да и мне на руку ляпнула зеленой жидкости, мол, пробуйте, дорогая, это же просто эликсир! Мое «нет», очевидно, прозвучало не слишком твердо — поэтому пришлось слизать с запястья этот «мед». Уже через полминуты его хотелось запивать и запивать водой, потому что в горле першило, а послевкусие пищевого красителя не перебивалось ничем.

Баночки с зеленым медом я, конечно, не купила. Зато во время следующей своей поездки на Межгорье — во время ежегодного фестиваля на Синевире — видела, как женщины и мужчины разного возраста брали их как сувенир из Закарпатья, по 35 гривен за штуку или четыре на 100 гривен. Меня это возмутило, и я попыталась возле одного из таких лотков провести разъяснительную работу. Женщина-торговка меня оборвала быстро и бесцеремонно, так же быстро оттолкнув от своего столика и товара. Ее настойчивый совет «лучше уходи» я восприняла с пониманием. Но в конце концов, чувствуя некоторую вину перед туристами, которых развели на эти баночки (а сколько еще разведут!), решила поспрашивать у знакомых гидов о том, какие они видели на Закарпатье разновидности «разводняка» для туристов — и как с ними бороться.

ЗЕЛЕНОВАТЫЙ ЕЛОВЫЙ МЕД СУЩЕСТВУЕТ, НО ДОРОГОЙ И РАСХОДИТСЯ ТОЛЬКО МЕЖДУ СВОИМИ

- Поскольку мед — это продукт, который едва ли не чаще всего покупают в качестве сувенира, фальсификаций много, и порой люди сами их провоцируют, – говорит Сергей Прокоп. – Тренд майских праздников — когда приезжают туристы и хотят купить акациевый мед. Я всегда рассказываю туристам, что надо наблюдать за естественными периодами: 1 мая меда из акации в природе быть не может, потому что она зацветет только в десятых числах, то есть свежий акациевый мед вы можете спрашивать у пчеловодов где-то в начале июня. Все остальное, что вам продали — это, мягко говоря, не акациевый мед. Ну, и еще была у меня история. Привел как-то туристов на пасеку к известному пчеловоду, они у него акациевый мед заказали — а он шутит, мол, хорошо, сейчас я к своим пчелам пойду и скажу им: ты сегодня и еще два дня подряд садись только на акацию, вот чтобы ни на тимьян, ни на какие-то другие травы — ни-ни, потому что у меня здесь туристы хотят чистый акациевый мед. Это действительно возможно, только если пасека стоит возле акациевой поляны, потому что пчела садится на что хочет.

Продукт, который продают туристам как еловый мед в Карпатах, говорит Прокоп, в маленьких баночках зеленого цвета — здесь тоже не надо быть академиком, чтобы понимать, что это — фальсификат: сахарный сироп с красителем. Хотя можно работать и на совесть, из молодых побегов хвои действительно делают сироп, он очень помогает от кашля, но он желтоватого цвета, а не ярко-зеленого.

А зеленоватый хвойный мед тоже бывает — его собирают пчелы во время цветения ели, он есть не у всех пчеловодов, он очень ценен для человека, поэтому продают за большие деньги и только своим — потому что его очень мало. То есть, баночка такого меда не может стоить 45 гривен.

ИСТОРИЯ О ШНУРКЕ И ПАРКОВКЕ ЗА 50 ГРН

- Меня еще в прошлом сезоне (а в этом сезоне это повторилось!) возмутило появление так называемых сезонных парковок в местах скопления туристов, таких, как, например, озеро Синевир или водопад Шипот, или Долина нарциссов, – рассказывает закарпатский гид Максим Адаменко. – Сейчас этот метод зарабатывания быстрых денег активно используют на Синевире. Итак, лайфхак: как заработать миллион за лето. Договариваешься с местными властями, нанимаешь двух-трех работников (парни из соседнего села), покупаешь десять метров каната, вбиваешь на дороге, ведущей к озеру, два столбика. Готовый «шлагбаум». Для того чтобы кто-то своим автобусом через него проехал и припарковался, должен заплатить 50 грн. Платишь — тогда один из ребят этот «шлагбаум» поднимет и тебя пропустит. Тебе даже квитанцию дадут, которая подтвердит, что ты воспользовался услугами парковки! Хотя понимаешь, что это просто напечатанная бумажка.

По словам Максима Адаменко, все этим активно возмущены — но результатов это не дает никаких, «парковка» работает дальше.

- Ты каждый раз, платя за это место для авто, чувствуешь себя Котом Базилио, с которым Алиса поделила 5 монет по принципу: себе – четыре, ему — одну, – говорит Максим. – Потому что, во-первых, это таки самая дорогая парковка на Закарпатье, а во-вторых, она не обустроена совсем — там нет отведенных мест для авто, непонятно – кто тебе предоставляет эти услуги по парковке — то ли Нацпарк, но имеет ли он на это юридическое право? Если нет, то почему тогда берут деньги — и почему именно 50 грн? Вопросов, словом, масса. Но пока — без ответов. Хотя они игрокам туристического рынка очень нужны, – говорит Адаменко.

Интересно, что два года назад на Закарпатье похожая ситуация вызвала скандал. Это было в 2016-м, когда в Долине нарциссов в урочище Киреши дорожники сделали кусок асфальтовой дороги на подъезде в Долину. Там сразу же организовали стихийную парковку, с каждого авто брали по 15 грн. Активисты сняли странных парковщиков без опознавательных знаков, подняли шум, полиция даже открыла производство — однако, пошумели-погудели, а через месяц уже другие активисты фиксировали этих же парковщиков в долине. Сезон там, правда, короткий, всего вторая половина весны, поэтому вопрос стихийной парковки в Долине нарциссов появляется и исчезает каждый год – вместе с цветением там эндемиков и наплывом туристов.

Впрочем, за это для нас с вами короткое время кто-то успевает хорошо заработать. Особенно, если – в соответствии с официальными цифрами, – ежегодно Долину нарциссов посещают 10 тыс. туристов.

ЛИКБЕЗ ТУРИСТАМ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ В АВТОБУСЕ, А ТО ЕЩЕ ПОБЬЮТ

Впрочем, бороться на месте с такими горе-представителями турбизнеса — дело бесполезное. Иногда это себе дороже, продавцы реагируют агрессивно, могут публично даже послать.

Гид Елена Кудря говорит, что ее принцип - всегда рассказывать своим туристам о том, как и где их могут обмануть, еще по дороге, в автобусе.

- Мои туристы мне дороги — в том смысле, что люди, которые получили качественные услуги, преимущественно возвращаются во второй раз, поэтому я своих туристов от таких горе-продавцов оберегаю. Но здесь надо быть и самой очень осторожной, потому как кто-то из женщин таки захочет купить этот мед, – чтобы они себя не чувствовали, мягко говоря, глупыми. Вместе с тем, я понимаю, что местные хотят заработать на туристах, поэтому действую по принципу: пусть зарабатывают, но не на моих. Поэтому я со своими клиентами в дороге всегда делюсь лайфхаками. Что касается меда, например: я здесь живу и у меня есть знакомые пасечники, они рассказывают – что в этом году хорошо цвело, что стоит покупать, а что нет. Например, в 2019 почти нет акациевого меда: она цвела, но шли дожди, пчелы не летали, поэтому не покупайте акациевый мед в этом году.

Или вот карпатский чай — тоже популярный сувенир. На раскладках продавцов — сбор прошлого года, потому что нынешние травы только собираются и сушатся. Поэтому предупреждаю людей, что пакетик надо открыть: если он имеет стойкий сильный запах — значит, этот сбор обработан ароматизатором.

Ну, или брынза — еще один популярный сувенир, который туристы покупают много. Но брынза овечья – полезнее и дороже, а есть из коровьего молока, которая имеет более мягкий вкус, не такая резкая – и дешевле. Для того чтобы помочь отличить одно от другого, пользуюсь советом коллеги, как-то подслушала гениальную фразу: “Если вы учуете в брынзе такой носочный аромат — знайте, это — овечья, а если пахнет молочком — то это коровья».

Еще один специалитет — карпатские грибы. Также мало кто догадывается, что все то, что вы видите в банках — это, как правило, урожай позапрошлого еще года. Зная, что на Закарпатье — не сезон грибов, не советую их покупать.

Ну и вино, еще один тренд. В горах много продают закарпатского вина, но там нет виноградников, только полонины. Поэтому советую туристам покупать вино в том регионе, где видят виноградники из окна автобуса. Очень осторожно советую пробовать вино на замках, потому что порой первый плохой вкус перебьет аппетит, и турист больше закарпатское вино — уже настоящее – пробовать не захочет, – говорит гид.

НЕТ СУВЕНИРОВ – ЕСТЬ ФАЛЬСИФИКАТ

Елена Кудря говорит, что фальсификат на туристическом рынке вызван несколькими факторами.

- Прежде всего — много туристов, есть спрос, а этот спрос не удовлетворен предложением, поэтому и еловый мед в баночках пойдет. Туристы — это такой народ, который в качестве сувенира тянет все подряд. Все знают историю с камушками из Колизея (их туда грузовиком накануне завозят, а за день туристы их растягивают, с такими темпами само сооружение уже давно бы растащили на камушки). У меня были случаи, когда из Карпат везли ели. Женщины выдергивают их из почвы на остановке возле горной дороги, заматывают во влажную тряпочку и везут, чтобы посадить на даче. Как-то обслуживала белорусскую группу, они под Новый год в Ужгороде искали, где купить ель — причем с чеком, потому что им через границу везти. Купили в цветочном магазине — были так счастливы, не передать словами!

- На самом деле, это все — проблема отсутствия закарпатского сувенира.

Сувенир — это что-то на память. Когда-то в области были цеха — резьбы по дереву, плетения, гончарный, ткачества, переработки шерсти... Сегодня этого нет. Настоящий закарпатский сувенир — это лоза в Изе, плетение из кукурузы от цыган, в венгерских селах еще есть остатки ткачества, очень хорошо продаются их тканые «покровцы». Но это — мизер. В основном все то, что на раскладках — однообразное, и произведенное не здесь. Это большая ниша на рынке, и я удивляюсь, как ее до сих пор никто не заполнил. А отсутствие качественных местных сувениров, собственно, и порождает все эти зеленые меды.

ЖАЛОБ ОТ ТУРИСТОВ — ОЧЕНЬ МАЛО

А напоследок расскажем – «куда обращаться, если вас обманули». Об этом спрашиваем у главного чиновника по туризму на Закарпатье Дениса Мана (глава департамента экономического развития и торговли Закарпатской ОГА).

- У нас действует Областной контактный центр – учреждение, которое принимает звонки и сообщения в сети от граждан и организаций и передает их на рассмотрение компетентным органам власти, – говорит Денис Ман. – Номер горячей линии Центра бесплатный и единый для всех видов обращений: 0-800-501-484.

Наш департамент экономического развития и торговли также работает с Центром и реагирует на обращения. Но хочу отметить, что обращений непосредственно от туристов у нас очень мало, в основном мы обрабатываем обращения граждан по вопросам ценообразования на рынке, жалобы, предложения по улучшению экономической и социальной ситуации и тому подобное. Вместе с тем, в Украине последние два года мы слышим, что услуги, предоставленные туроператорами и турагентами, нередко является предметом недовольства туристов и туристических групп. С жалобами обращаться нужно в тот орган, который контролирует деятельность участников туристического рынка. В случае с туроператорами таких органов несколько, но наиболее профессиональными и теми, которые действительно имеют потенциал и инструменты влияния, является орган лицензирования туроператоров – Министерство экономического развития и торговли, а также орган, который занимается вопросами защиты прав потребителей — Госпродпотребслужба.

- По жалобе туриста факт нарушения проверяет специальная группа специалистов, в которую входят представители этих двух организаций. В случае выявления грубых нарушений туроператором условий деятельности, он может быть лишен лицензии. Орган защиты прав потребителей также реагирует на обращения относительно качества каких-либо других услуг и товаров, которые приобретает покупатель, – говорит Денис Ман.

Кроме того, чиновник советует обращаться еще и в областное управление туризма и курортов.

- Наш номер – неизменный вот уже четыре года: 0312 61 44 11. Специалисты готовы предоставить консультацию по всем вопросам, которые волнуют наших гостей, всегда стараемся на них оперативно отреагировать с тем, чтобы пребывание туристов на Закарпатье было максимально комфортным.