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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, завершили досудебное расследование в отношении командира взвода, военнослужащего-контрактника одной из воинских части Национальной гвардии Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины, сообщили ForUm’у  в пресс-службе ГБР.

Как установило следствие, в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам. Конфликт произошел из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих. Впоследствии в этот же день, одному из ранее побитых солдат, командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт по командиру взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилие в отношении подчиненного, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины) направлен в суд.

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
ForUm

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