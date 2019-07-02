также в разделеРелигия
В РПЦ ответили на претензии Варфоломея по Корее, вспомнив Украину 16
Община захваченной церкви УПЦ в Берестечке на Волыни продолжает молиться в домовом храме 13
Епифаний извинился перед Сербской Церковью за сослужение с клириком непризнанной Черногорской Церкви 22
Митрополит Антоний рассказал о псалме, помогающем сделать правильный выбор 18
Священный Кинот Святой Горы возмущен действиями клириков ПЦУ на Афоне 18
Православные Одессы почтили память святого праведного Ионы Одесского 20
Ватикан не может признать ПЦУ, не признанную Поместными Церквами 16
Верующие УПЦ Тернопольщины обратились к Зеленскому с просьбой защитить их конституционные права 16
80-летние верующие УПЦ строят новую церковь на Черниговщине 24
На Харьковщине и Винниччие тысячи верующих примут участие в масштабных крестных ходах УПЦ 28
Митрополит Онуфрий рассказал о Заповедях блаженсвта и о том, как их исполнить 17
Иерарх Иерусалимской Церкви: Мы молимся за единство Православия в Украине под канонической Церковью 9
В УПЦ заявили об избиении верующих активистами ПЦУ при попытке захвата храма на Винниччине 57
На Волыни усиленно замироточила чудотворная икона Пресвятой Богородицы 54
Митрополит Антоний: Человеческая душа должна стремиться к Богу, от безделья она уничтожается 14
РПЦ: В борьбе ПЦУ и УПЦ КП сложно увидеть канонический смысл 32
В УПЦ провели форум, посвященный социальному служению Церкви в вопросах преодоления алкоголизма и наркомании 39
В Святогорской лавре попрощались со старейшим насельником обители 49

Сегодня Православная Церковь отмечает память святителя Иоанна Шанхайского.

Фото: УПЦ

Накануне дня памяти святого, 1 июля, состоялся крестный ход Украинской Православной Церкви от подворья Свято-Успенской Святогорской лавры на родину святителя – в село Адамовку Донецкой области. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители.

Крестный ход возглавил митрополит Святогорский Арсений, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры. 

«В крестном ходе приняли участие многие из тех паломников, кто прибыл в Святогорье на этих выходных для празднования престольного праздника Всехсвятского скита Святогорской обители. Были паломники из Киева, Ровно, Харькова, а также жители ближайший сел», - рассказали в Святогорской лавре.

На подходе к селу Адамовка крестный ход соединился со встречным крестным ходом из самого Свято-Иоанновского скита. С молебным пением крестный ход проследовал в храм во имя святителя Иоанна Шанхайского, где после небольшого перерыва на отдых было совершено праздничное всенощное бдение. Богослужение возглавил митрополит Святогорский Арсений.

Святитель Иоанн (1896-1966) - святой, чья жизнь и служение прошли среди эмиграции – на Дальнем Востоке, на островах в Тихом океане, потом в США и в Европе. В Шанхае в 1930-х годах он создал приют для сирот, число воспитанников которого за короткий срок выросло до нескольких сотен человек. Владыка сам искал больных и голодающих детей в шанхайских трущобах. Однажды он выкупил за бутылку водки у нищего китайского бродяги девочку-младенца, которую тот собирался выбросить в мусорный контейнер. Всего за время служения в городе он приютил и спас около 3,5 тысяч детей.

В настоящее время в родном селе святителя Иоанна Шанхайского Святогорской лаврой устроен скит в его честь, и с 2016 года накануне дня памяти святого Лавра организует крестный ход на его родину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги