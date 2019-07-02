Сегодня Православная Церковь отмечает память святителя Иоанна Шанхайского.

Фото: УПЦ

Накануне дня памяти святого, 1 июля, состоялся крестный ход Украинской Православной Церкви от подворья Свято-Успенской Святогорской лавры на родину святителя – в село Адамовку Донецкой области. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители.

Крестный ход возглавил митрополит Святогорский Арсений, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры.

«В крестном ходе приняли участие многие из тех паломников, кто прибыл в Святогорье на этих выходных для празднования престольного праздника Всехсвятского скита Святогорской обители. Были паломники из Киева, Ровно, Харькова, а также жители ближайший сел», - рассказали в Святогорской лавре.

На подходе к селу Адамовка крестный ход соединился со встречным крестным ходом из самого Свято-Иоанновского скита. С молебным пением крестный ход проследовал в храм во имя святителя Иоанна Шанхайского, где после небольшого перерыва на отдых было совершено праздничное всенощное бдение. Богослужение возглавил митрополит Святогорский Арсений.

Святитель Иоанн (1896-1966) - святой, чья жизнь и служение прошли среди эмиграции – на Дальнем Востоке, на островах в Тихом океане, потом в США и в Европе. В Шанхае в 1930-х годах он создал приют для сирот, число воспитанников которого за короткий срок выросло до нескольких сотен человек. Владыка сам искал больных и голодающих детей в шанхайских трущобах. Однажды он выкупил за бутылку водки у нищего китайского бродяги девочку-младенца, которую тот собирался выбросить в мусорный контейнер. Всего за время служения в городе он приютил и спас около 3,5 тысяч детей.

В настоящее время в родном селе святителя Иоанна Шанхайского Святогорской лаврой устроен скит в его честь, и с 2016 года накануне дня памяти святого Лавра организует крестный ход на его родину.