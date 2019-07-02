1 июля указом президента Владимира Зеленского уволены главы Васильковской районной государственной администрации Владислав Одинец и Обуховской РГА Михаил Письменный. Официальная причина – окончание полномочий чиновников в связи с переизбранием президента, но большинство экспертов связывает данные решения со скандалами вокруг участия соратника Порошенко Игоря Кононенко в выборах на 94-м мажоритарном округе и возможном участии уволенных чиновников в кампании на стороне «серого кардинала» прошлой власти.

Напомним, 21 июня журналист-расследователь, кандидат от «Слуги народа» на этом же округе Александр Дубинский опубликовал скандальное видео. В селе Триполье Обуховского район Киевской области Игорь Кононенко собрал на прогулку теплоходом глав местного самоуправления и чиновников двух районов. По анонимной информации от участников, во время этой «прогулки» отдельные местные руководители получили от представителей Кононенко по 200 000 гривен в обмен на «содействие» на выборах.

Оба руководителя Васильковской и Обуховской райгосадминистрации также были на организованной Кононенко встрече. Через 10 дней появились указы президента об увольнении с постов глав Васильковского и Обуховского районов Одинца и Письменного.

Примечательно, что увольнение главы Васильковской РГА произошло сразу после возбуждения уголовного дела относительного другого «человека Кононенко» мэра Василькова Владимира Сабадаша. Глава Василькова подозревается в подкупе избирателей во время президентской кампании. Тогда правоохранители вскрыли «Сетку», организованную в Киевской области штабом Порошенко. Согласившиеся проголосовать за Порошенко жители района получали материальную помощь из бюджетной программы «Турбота». Участник этой аферы мэр Василькова Сабадаш теперь отстранен судом от должности и выступает обвиняемым по подозрению в нарушении сразу трех статей Уголовного кодекса.

До этого материалы Дубинского заставили партию Петра Порошенко «Европейская солидарность» исключить из кандидатов в народные депутаты Украины №30 списка политсилы, главу Васильковского райсовета Наталью Баласинович. Ее также связывают со «смотрящим» от Порошенко по столичному региону Игорем Кононенко. Сейчас относительно скандальной чиновницы открыт ряд уголовных производств за угрозы, нанесение телесных повреждений и порчу имущества.