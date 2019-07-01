В Ямполе Сумской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал ножом лицо 4-летней девочки, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил о четырехлетней девочке с порезом на лице. Заявителю она объяснила, что ее ножом «порезал дядя». Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы информация подтвердилась. У девочки действительно была обнаружена резаная рана щеки длиной более 2-х сантиметров. Каретой скорой помощи ее доставили в больницу, где медицинским работникам пришлось накладывать швы на рану.

Мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее знакомый, который нанес телесные повреждения ребенку, также был пьян.

«Как удалось установить, в тот день женщина вместе с ребенком пришла к своей матери пенсионерке. Вместе они начали распивать спиртные напитки. Затем к ним присоединился общий знакомый. На некоторое время мать девочки вышла во двор, оставив ребенка вместе с бабушкой и мужчиной. Именно тогда он неожиданно ударил девочку ножом по лицу. Вернувшись и увидев окровавленную дочь, мать схватила ее и выбежала во двор. Там между ней и знакомым возникла ссора, свидетелями которой стали соседи. Они и вызвали полицию», - объяснил инспектор ювенальной превенции Ямпольского отделения полиции Петр Полищук.

Злоумышленник дает объяснения следователям. Много вопросов у правоохранителей есть и к матери девочки, учитывая, что она неоднократно привлекалась к ответственности за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Правоохранители и соответствующие социальные службы решают вопрос об изъятии ребенка из семьи, а у матери есть все шансы быть лишенной родительских прав, если она не станет на путь исправления.