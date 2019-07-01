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Украина впервые в истории поставила электроэнергию из Словакии и Венгрии, что состоялось в пределах так называемого Бурштинского энергоострова.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкойна данные компании «Эру Трейдинг», дочерняя компания американской корпорации ERU Corporation, которая и осуществила импорт.

«Начало импорта электроэнергии в пределах Бурштинского энергоострова – это очередной шаг к интеграции украинского рынка в энергетические рынки Европы и залог справедливой конкурентной цены для конечных потребителей», - отметили в компании.

Также в «Эру Трейдинг» отметили, что максимальная мощность импортированной электроэнергии составляет 130 МВт.

«Событие стало возможным благодаря поддержке европейских партнеров компании, а также проактивной позиции команды НЭК «Укрэнерго» и представителей Европейской комиссии», - добавили в «Эру Трейдинг».

И подчеркнули, что расширение трансграничной торговли электроэнергией позволит обеспечить защиту от монополизма, и положить конец дискуссиям относительно рыночности и справедливости цены на электроэнергию в Украине.
ForUm

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