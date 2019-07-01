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В Украине с сегодняшнего дня посылки из-за рубежа для физлиц стоимостью от 100 евро будут облагаться налогом на добавленную стоимость (20%). Это предусмотрено законом № 2628-VIII об изменениях в Налоговый кодекс, пишет 112 Украина.

С 1 июля текущего года до конца 2020 года международные посылки стоимостью больше эквивалента 100 евро от одного отправителя одному получателю – физическому лицу будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС, 20% от стоимости).

Тем временем для юрлиц и физических лиц-предпринимателей пороговая стоимость останется на уровне 150 евро.

Как известно, чтобы рассчитать стоимость посылки, будет применяться официальный курс, установленный НБУ на 00:00 часов дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

База налогообложения для юрлиц и ФЛП - таможенная стоимость, а для физических лиц - фактурная стоимость.

Напомним, новые правила налогообложения посылок из-за границы вступили в силу с 1 января 2019 года. Соответствующие изменения в законодательство Верховная Рада приняла в бюджетную ночь с 22 на 23 ноября 236 голосами народных депутатов, поддержав закон № 9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс.
ForUm

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