Анализируем, чего ждать от введения минимального налогового обязательства (МНО) для собственников земельных наделов площадью более 0,5 га

Принятие накануне резонансного законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс изрядно взбудоражило соцсети. Большинство комментариев к намерениям снизить порог налогообложения земельных участков с двух гектаров до 50 соток, – из тех, которые в эфире обычно “запикивают”, а в официальных СМИ – не публикуют.

Оценки экспертов, как и полагается, менее экспрессивны. Среди них есть как сторонники, так и противники новшеств. Первые считают, что наводить порядок в налогообложении давно пора – на всех уровнях. Другие, соглашаясь с этим, говорят, что начинать следует со сфер, где государство теряет гораздо больше, а не с финансового давления на крестьян, для некоторых из которых огород и пай – единственные источники доходов и главные инструменты для выживания. Учитывая это, хорошо, что, принимая такое решение, депутаты, как говорится, одной рукой упростили процедуру создания крестьянами фермерского хозяйства. Но никуда не годится, когда другой будут пытаться залезть в их карманы...

Что же конкретно предполагают резонансные изменения и действительно ли так страшен новый "налоговый черт", как некоторые малюют?

Об аргументах "за" и "против" нововведения и возможных скрытых целях

Уплата минимального налогового обязательства (МНС) при пользовании земельными участками сельскохозяйственного назначения площадью более полугектара предусмотрена статьей 38¹ (пункты 1-4), которой предлагают дополнить Налоговый кодекс.

Приблизительно две страницы текста, которые наделали столько шума в парламенте, СМИ, соцсетях, а теперь – и на кухнях и сельских иагазинах. Вопрос волнует всех – и тех, кто сам возделывает землю, и тех, кто сдает пай в аренду агрохолдингу или фермеру.

Не нужны никакие соцопросы, чтобы понять: большинство "более полугектарных латифундистов" считают новый налоговый подход несправедливым. Ведь их "без суда и следствия" отнесли к числу тех, кто выращивает фрукты и овощи на продажу. И никого при этом не волнует, что в семье, хозяйничающей на 60 сотках, например, может быть пятеро или восемь детей. Поэтому всего "излишне" выращенного как раз и хватает им на питание и содержание хозяйства. Разве что фасоль и тыквенные семена заготовителям продадут на несколько сотен гривень...

Это аргументы, с которыми автор согласен как человек, выросший в селе.

В то же время как сторонник справедливого подхода, при котором все должны платить налоги с любого полученного дохода (разумеется, с предусмотренными законом исключениями), не могу не согласиться и с доводами авторов законопроекта №5600. Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объясняет инициативу тем, что из-за отсутствия налогообложения в этой сфере государство ежегодно теряет до 10 миллиардов гривень, которые на самом деле не пополняют бюджеты домохозяйств, а оседают в карманах владельцев агрохолдингов и трейдеров. На экспорте выращенной продукции на дробленых (часто – только на бумаге) земельных массивах. Именно они, а не крестьяне, мол, и являются основными выгодополучателями от такого статус-кво.

То есть, одна из глобальных целей законодательной инициативы вроде бы благородна – выравнивание налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей и детенизация возделывания земли. Ведь, по разным данным, без должного налогообложения (в лучшем случае – только с уплатой копеечного налога на землю, а, в основном, даже без него) хозяйственная деятельность в Украине ведется на 8-10 миллионах гектаров.

Но есть вопрос: ко времени ли такие новации сейчас, когда коронавирус сделал украинских крестьян еще беднее и уязвимее для финансовых ударов? Правда, ко второму чтению в законопроект внесли изменения, согласно которым первый период начисления МНО – не 2021-й, как планировалось, а 2022 год. То есть налог первый раз придется уплатить в 2023 году – по итогам 2022-го.

Впрочем, здесь новый вопрос: может ли кто-то гарантировать, что в не так уж далеком 2023-м уровень благосостояния украинских крестьян существенно повысится?

Третий вопрос: а действительно ли с этого нужно начинать борьбу с минимизацией налоговых платежей, уклонениями и налоговыми скрутками и прочими схемами и махинациями, к которым прибегают люди, которым земельное МНО не угрожает?

Некоторые политики и эксперты даже говорят, что соответствующие налоговые изменения вообще вносили в интересах крупных землевладельцев и землепользователей – тем более, с приближением даты допуска на земельный рынок юридических лиц (с 1 января 2024 года). Мол, следующий год крестьяне еще как-то похозяйничают на своих наделах, а в 2023-м, когда начнут поступать сообщения о начислении МНО за предыдущий год, должны задуматься: нужна ли им такая «ноша»? Поэтому некоторые считают, что в лучшем случае крестьян таким образом будут "стимулировать" активнее передавать землю в аренду фермерам и агрохолдингам, что позволит за счет арендной платы компенсировать суммы, уплаченные как МНО. В худшем же – и об этом говорят не только политики-популисты – владельцев паев будут подталкивать к продаже своих наделов. Экономисты даже подсчитали, что такой трюк может увеличить земельный банк крупных и средних агропроизводителей по меньшей мере на один миллион гектаров.

Кто будет платить новый налог – собственник пая или его арендатор?

По подсчетам специалистов, потенциально новые правила начисления МНО могут относиться к 45-48% сельских домохозяйств. Земельные наделы остальных 52-55% - не больше полугектара.

Также нововведение не касается земельных участков (независимо от площади), которые по состоянию на 1 января 2022 г. будут находиться в пределах населенных пунктов.

Среди других исключений – участки, используемые дачными (дачно-строительными) и садоводческими (огородническими) кооперативами, земли запаса, неистребованные земельные доли (паи), распорядителями которых являются органы местного самоуправления, кроме передаваемых в аренду наделов, земельные участки зон отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

На первый взгляд, нововведение ничем не грозит и владельцам паев, самостоятельно не обрабатывающим свои (в том числе и унаследованные) наделы, сдавая их в аренду. Ведь в этом случае МНО ложится на плечи (карманы) арендаторов.

"В случае передачи земельных участков в аренду (субаренду), эмфитевзис или другое пользование минимальное налоговое обязательство определяется для арендаторов, пользователей на других условиях таких земельных участков в порядке, определенном настоящим Кодексом" (пункт 3 статьи 38¹ Налогового кодекса).

Но здесь есть несколько "но". Во-первых, часть крупных и средних агропредприятий в расчете на гектар земли уплачивают больше налогов (налог на прибыль предприятий, НДФЛ и военный сбор, единый налог, земельный налог за земельные участки, отнесенные к сельскохозяйственным угодьям, рентную плату за специальное использование воды), чем условные 1500 гривень МНО То есть, им не предстоят никакие дополнительные платежи за пользование арендованными участками. А значит, государство не получит дополнительные средства, на которые рассчитывает.

Во-вторых, те хозяйства, на общем уровне налогообложения которых начисление минимального налогового обязательства все-таки скажется, могут автоматически снижать на сумму своих дополнительных расходов размер арендной платы. Конечно, по закону делать этого нельзя. Но ведь мы прекрасно знаем, что большинство владельцев паев (особенно – в глубинке) в отношениях с влиятельными арендаторами фактически бесправны и на размер арендной платы почти не влияют: что решил хозяин (владелец агропредприятия), на то и соглашаются. Отсюда и колоссальная разница в размерах платы за пай в разных хозяйствах – даже в пределах одного административного района.

И главное: применить соответствующую норму этой статьи можно только при официальном оформлении отношений между арендатором и арендодателем (владельцем земельного участка). Если вы просто договорились с соседом, что он за определенную плату будет обрабатывать ваш пай, налоговое уведомление о начислении МНО придет вам. А вот договоритесь ли вы с арендатором о компенсации этой суммы? Вряд ли.

Что же ждет остальных крестьянских домохозяйств? Согласно предложенным изменениям, каждый год на каждый гектар дополнительной (более 50 соток) площади семьям придется уплачивать минимальный налог в 5% оценочной стоимости земли. По предварительным подсчетам, речь идет о 1400-1500 грн.

Для примера: человек, обрабатывающий два гектара земли вне населенного пункта, должен уплатить (2-0,5) × 1500) 2250 гривень.

Но не забывайте, что речь идет о так сказать средней температуре по палате. МНО для владельцев бедных земель (например, на западе или на юге страны) может быть меньше, а вот тем, кто хозяйничает на жирных черноземах, вероятно, придется платить и по 1800-2000 гривень (и даже больше) за гектар.

Но есть и хорошая (относительно) новость: “Предусмотрены переходные положения о применении переходного коэффициента при определении МНС. В 2022 и 2023 годах коэффициент будет уменьшен с 0,05 до 0,04”, – напоминают в парламентском комитете по финансам, налоговой и таможенной политике. То есть, два года минимальное налоговое обязательство будет начисляться по ставке 4%, а не 5% оценочной стоимости земли. Приблизительно 1200-1300 вместо 1400-1500 гривень за гектар.

Хорошая новость для всех плательщиков земельного налога: он будет учитываться при уплате МНО. То есть, для того, кто уплатил налог на землю (сейчас это 150-300 гривень за гектар в год), минимальное налоговое обязательство будет меньше (1500 – 150 = 1350 грн).

По мнению экспертов, чтобы избежать путаницы и лишних хлопот, плательщикам могут начислять единую сумму по обоим этим обязательствам (в размере МНО), а затем уже автоматически "расщеплять" платежи. Но это зависит от утверждения необходимых нормативных актов. Поэтому в случае подписания налоговых изменений президентом будем ожидать дальнейших решений и разъяснений от ГНС.

Кстати, (не знаем, успокоит ли это кого-то), на начальном этапе нововведения части крестьян может повезти: ведь законопроект №5600 в налоговое законодательство вносит норму, согласно которой лицо, имеющее во владении (пользующееся) земельным участком за пределами населенных пунктов площадью свыше 0,5 гектара, освобождается от уплаты МНО, если контролирующий орган не вручил ему в предусмотренные законом сроки НУР (Налоговое уведомление-решение) о начислении такого платежа. Есть и вариант, что люди будут умышленно избегать вручения НУР (этакое “налоговое дезертирство”...).

О том, есть ли шанс минимизировать финансовый удар

Впрочем, миллионы наших соотечественников сейчас мечтают, что документ в нынешнем виде не вступит в силу. Некоторые еще верят, что президент может сразу не подписать документ, вернув его на доработку парламента. Поводом для такого решения главы государства, мол, может стать – извините за тавтологию – "реакция на негативную реакцию" общества на налоговые новации в сфере землепользования. Формальным поводом для доработки документа может быть и то, что в связи со снижением стоимости железной руды на мировых рынках рентная плата за пользование украинскими недрами, ради увеличения которой в свое время и инициировали законопроект, будет даже меньше, чем сейчас. Следовательно, ожидаемые дополнительные поступления государство не получит. Хотя в вариант возвращения закона на доработку не многие эксперты верят, поскольку от этих налоговых изменений зависит выполнение ряда статей бюджета-2022.

Какими могут быть рецепты смягчения в случае подписания и вступления налоговых изменений в силу? Первое, что приходит в голову (но это касается, прежде всего, не трудоустроенных официально крестьян), – воспользоваться положением законопроекта №5600, согласно которому право на регистрацию крестьянского фермерского хозяйства будут иметь лица, владеющие или пользующиеся более чем полугектарами земли (а не двумя гектарами, как это предусмотрено действующим законодательством).

Среди плюсов этого шага – то, что такое домохозяйство может рассчитывать на преференции и помощь в рамках госпрограмм поддержки фермерства. Также уплаченные им как субъектом хозяйствования налоги и сборы будут учитываться при начислении МНО. Мелкие фермеры, как известно, платят минимальные налоги, работая по упрощенной системе налогообложения. К тому же, “при начислении минимального налогового обязательства плательщиками единого налога четвертой группы – физическими лицами – предпринимателями, осуществляющими деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с Законом Украины "О фермерском хозяйстве", коэффициент "К" применяется в половинном размере”, – говорится в принятом парламентариями законопроекте. Коэффициент "К", напомним, - это 4-5% денежной оценки земли, которые фигурируют в формуле расчета МНО. То есть, в 2022-2024 годах такие фермеры будут платить только 2% денежной оценки их наделов, площадь которых превышает 0,5 га, а затем – 2,5%. Если же такой денежной оценки нет (это касается всех плательщиков), МНО будут определяться с учетом средней оценки стоимости земли сельскохозяйственного назначения в вашей области.

Говоря о возможных выгодах от регистрации фермерских хозяйств, не забывайте и о том, что внося ЕСВ, вы в будущем можете рассчитывать на пенсионные выплаты от государства. В каком размере (ввиду проблем, которые переживает сейчас наша пенсионная система) - это уже другой вопрос. Но хоть что-то. Особенно если вам сейчас за 40.