Япония вышла из Международой комиссии по промыслу китов (IWC) после более чем 60 лет членства, в связи со своими планами возобновить китобойный промысел несмотря на критику.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на Kyodo News, решение было принято после того, как последнее предложение Японии возобновить китобойный промысел не было поддержано Комиссией на ежегодной встрече в минувшем сентябре.

Токио пригрозил покинуть организацию, которая по-прежнему не может достичь единства в вопросе промысла. Япония прекратила коммерческий китобойный промысел в 1988 году, вопрос его возобновления лоббировался более 30 лет. Уже с понедельника он будет возобновлен.

Вылов китов будет вестись в ближайших водах в пределах исключительной экономической зоны страны, но не в Антарктическом океане, где страна проводила «научный вылов» для исследовательских целей. В Японии заверили, что даже после выхода из IWC будут стремиться содействовать сохранению морских ресурсов, участвуя в работе Комиссии как наблюдатели и проводя отлов в пределах ограничений, рассчитанных по ее методике.