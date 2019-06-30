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В неподконтрольном правительству районе Донецкой области возле линии соприкосновения был утерян БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия, сообщает пресс-служба миссии.

«Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения). При попытке приземлить БПЛА в районе к югу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом», – говорится в сообщении.

 
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