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В Киеве в летний период будет сохраняться высокий уровень загрязнения воздуха, людям рекомендуют избегать мест массового скопления автотранспорта.

Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает «Обозреватель».

Он рассказал, какие категории людей наиболее подвержены рискам для здоровья.

«В группе риска дети, пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь – легких, с бронхиальной астмой. Им не рекомендуется находиться в жаркое время в местах скопления автотранспорта. Что касается парков, скверов, территорий жилой застройки, где есть недопуск автотранспорта, воздух там абсолютно отвечает стандартам», – сообщил Рубан.

«Мы можем говорить о замерах воздуха в приземном слое атмосферы возле автомагистралей. 21 стационарная точка замеров обустроена и работает круглосуточно в Киеве. Что касается замеров, которые делает лабораторный центр Минздрава в парках, скверах, то там каких-либо превышений нет», – отметил он.

По словам чиновника, основной совет киевлянам – «в жаркое время в местах максимального размещения автотранспорта лучше не находиться».

Также Рубан прокомментировал показатели загрязнения воздуха в Киеве после крупного пожара, который произошел на Борщаговке 26 июня.

«Было превышение нормы в полтора-два раза, но на данное время воздух отвечает стандартам. Но в среду действительно было превышение предельно допустимых концентраций, потому была дана рекомендация жителям трех районов не находиться на улице», – подчеркнул он.
ForUm

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