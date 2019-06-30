Сегодня, 30 июня, проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 66 объединенных территориальных общинах.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба КМУ.

По его словам, выборы состоятся в 7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТО. В частности: в Винницкой области – в 5 ОТО; в Волынской области – в 1 ОТО; в Житомирской области – в 2 ОТО; в Запорожской области – в 4 ОТО; в Ивано-Франковской области – в 1 ОТО; в Киевской области – в 5 ОТО; в Кировоградской области в 1 ОТО; в Луганской области – в 8 ОТО; в Николаевской области – в 12 ОТО; в Одесской области – в 4 ОТО; в Полтавской области – в 1 ОТО; в Ривненской области – в 3 ОТО; в Сумской области – в 4 ОТО; в Харьковской области – в 1 ОТО; в Херсонской области – в 2 ОТО; в Хмельницкой области – в 1 ОТО; в Черкасской области – в 3 ОТО; в Черновицкой области – в 2 ОТО; в Черниговской области – в 6 ОТО.

Также сегодня — дополнительные выборы 30 депутатов сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТО. А именно: в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях», — отметил Зубко.