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Предложение России касательно передачи захваченных ею украинских моряков Украине на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме является оскорбительным.

Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в комментарии polygraph.info, сообщает «Украинская правда».

«Волкер сказал, что российское «предложение» Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания во-первых,  также как и оскорблением ООН и суверенитета Украины», - говорится в публикации.

«Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков», - процитировал Волкер название статьи на своей странице в Twitter.

«Это была ловушка», -  добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Министр считает ноту России об уголовном преследовании моряков «ловушкой», в которую попались в Офисе президента. 
ForUm

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