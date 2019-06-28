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Бывший городской голова Конотопа и кандидат в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу номер 160 Артем Семенихин, на которого 27 июня было совершено покушение на убийство, обвинил в нападении народного депутата Украины Игоря Молотка, который также баллотируется по этому же округу.

Об этом поздно вечером 27 июня Семенихин заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook, находясь в Киевском институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова, куда его транспортировали из отделения реанимации Конотопской ЦРБ, сообщает УНИАН.

В частности, Семенихин рассказал, что покушение на него было совершено после того, как он вернулся из Киева, где был зарегистрирован ЦИК кандидатом в народные депутаты Украины по 160-му округу.
По мнению пострадавшего, виновником нападения является нардеп 7-го созыва по этому округу Молоток, который снова балотируется здесь в депутаты Верховной Рады Украины и люди которого, якобы, совершили покушение на убийство. Семенихин призвал избирателей 160-го округа на внеочередных выборах 21-го июля не дать Молотку ни единого голоса.

Кроме того, Семенихин, имеющий жесткую проукраинскую позицию, подчеркнул, что, если избиратели поддержат его самого на выборах в ВРУ, то он, уже будучи нардепом, не позволит пройти в парламенте ни одному антиукраинскому законопроекту.

Пострадавший также рассказал об известных ему полученных при покушении травмах.

На виде видно, что Семенихин лежит с перебинтованными головой и рукой, ссадинами и синяками на лице.

Напомним, в ночь на 27 июня неизвестные жестоко избили экс-мэра Конотопа, кандидата в народные депутаты Артема Семенихина.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.



 
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