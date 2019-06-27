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Экс-мэра Конотопа и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина будут транспортировать в Киевский институт нейрохирургии. Об этом заявил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, сообщают «Сумские дебаты».

По его словам, пострадавший находится в стабильном тяжелом состоянии. Сначала врачи собирались перевезти кандидата в нардепы в областную больницу, но потом приняли другое решение. 

«После избиения Артем Семенихин находился в Конотопской районной больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. На консилиуме врачей рассматривался вариант перевода его в областную клиническую больницу, но затем было принято решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова», - сказал Бутенко. 

По данным Бутенко, реаномобиль, которым будут транспортировать Семенихина, оснащен всем необходимым оборудованием. 

Напомним, в ночь на 27 июня неизвестные жестоко избили экс-мэра Конотопа, кандидата в народные депутаты Артема Семенихина.

 
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