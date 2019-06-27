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В селе Айдар-Николаевка Луганской области отец посадил на цепь 6-летнего мальчика, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что ребенок металлической цепью был привязан к входной двери в коридоре дома. По предварительной информации, со слов отца ребенка, он уже несколько раз применял к сыну такой «метод воспитания», потому что тот не реагирует на его замечания и повреждает имущество. Мальчика сейчас обследуют медики.

Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.

 
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