В селе Айдар-Николаевка Луганской области отец посадил на цепь 6-летнего мальчика, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что ребенок металлической цепью был привязан к входной двери в коридоре дома. По предварительной информации, со слов отца ребенка, он уже несколько раз применял к сыну такой «метод воспитания», потому что тот не реагирует на его замечания и повреждает имущество. Мальчика сейчас обследуют медики.

Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.



