Спикер парламента Словакии предложил исключить из состава словацкой делегации в ПАСЕ Мартина Полячика, который выступил против возвращения России в ассамблею.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Полячик написал на своей странице в Facebook.

Полячик стал единственным делегатом от Словакии, который присоединился к совместному заявлению делегатов от семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

«Я только что узнал, что завтра меня хотят отстранить от должности заместителя председателя словацкой делегации в ПАСЕ. Причина заключается в том, что я присоединился к выступлению моих коллег, в котором я выразил свое недовольство поведением Парламентской ассамблеи по восстановлению права голоса Российской Федерации», - написал Полячик.

Он подчеркнул, что присоединился к общей декларации не от имени Словацкой Республики или от имени делегации, это было заявление отдельных делегатов ПАСЕ.

«Я никогда не говорил и не заявлял, что я или словацкая делегация покидают Парламентскую ассамблею. В тексте четко сказано: «Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях», - пояснил депутат.

Он также отметил, что парламент Словакии нарушит устав Совета Европы, если примет решение об отстранении.

«Устав Совета Европы, статья 25 (d):» Ни один представитель не может быть лишен своего поста во время сессии Ассамблеи без согласия Ассамблеи», - заявил Полячик.

Полячик добавил, что предложение спикера парламента Андрея Данко поддерживает глава словацкой делегации Любош Блаха, их действия он назвал «волнением российских агентов».

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.