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Кабинет Министров Украины отстранил главу Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука от исполнения обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства, сообщает пресс-служба Госрезерва.

Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании правительства 26 июня.

По словам Мосийчука, ни одного аргумента и возможности объяснить перед заседанием правительства ситуацию, никакой реакции на письмо и просьбу вмешаться в ситуацию премьер-министра, только сухая констатация факта отстранения на время дисциплинарного производства.

Отмечается, что за почти четыре года пребывания в должности это третья попытка устранить Мосийчук от исполнения обязанностей. Мосийчук сообщил, что за четыре года вопреки всем проверкам, обыскам, невероятному давлению на его лично и семью, он обнаружил и поломал циничные схемы и сделки вокруг Госрезерва. «Свои убеждения, решение правительства, честь и достоинство Мосийчук планирует отстаивать в судебном порядке», – говорится в сообщении.

«На должность председателя Госрезерва меня пригласил Айварас Абромавичюс. Когда я пришел в Госрезерв, взял на себя обязательства навести порядок в системе и сделать ее эффективной. Этим в течение четырех лет занимался, буду продолжать заниматься и дальше», - резюмировал Мосийчук.
ForUm

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