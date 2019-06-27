В Кобеляцком районе Полтавской области в результате падения мотодельтаплана погибли два человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
27 июня в 6:04 в Службу спасения «101» от поступило сообщение о падении мотодельтаплана. Спасатели прибывшие на место происшествия выяснили, что падение произошло на окраине города Кобеляки над полем вблизи с. Пидгора. Возгорание в результате падения не произошло.
Вследствие чрезвычайного происшествия погибли два гражданина.
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