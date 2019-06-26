Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на фоне возвращения российской делегации в ПАСЕ заявил, что Совет Европы отказывается от собственных принципов.

«Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека», - написал Волкер в своем микроблоге Twitter, сообщает «Европейская правда».

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.