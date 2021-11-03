Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 3-5 ноября совершит официальный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.
Кулеба и Мария Пейчинович-Бурич проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы.
4 ноября в 11:15 министр иностранных дел и генеральный секретарь Совета Европы проведут совместную пресс-конференцию.
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