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Мэр Киева Виталий Кличко после проверок уволил директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Константина Федотова, директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Наталью Белоусову и директора КП «Центр развития городской среды» Станислава Демина.

Об этом Кличко сообщил на коллегии КГГА в среду, передает Укринформ.

По его словам, соответствующие решения об увольнении были приняты в связи с выявленными нарушениями в ходе проверок.

При этом Кличко отметил, что за последние полтора года департамент внутреннего и финансового контроля КГГА провел проверки у более 100 структурных подразделениях и коммунальных предприятиях. «Нарушений более чем полутора миллиардов гривень», - заявил мэр.

«Неоднократно как мэр столицы обращался к профильным замам, к руководителям департаментов, руководителям коммунальных предприятий по тем недостатках, которые нужно устранить в ближайшее время. К сожалению, эти персоны находят любые причины, почему они не могут исполнить те обязанности, которые возложены на них», - сказал Кличко.

Поэтому, по словам городского головы, было принято решение об увольнении таких должностных лиц.

«Это означает, что человек не соответствует своей должности и не выполняет те ожидания, которые громада возложила на них. В связи с этим было принято решение по тем людям, которые на протяжении долгого времени не исполняли свои профессиональные обязанности, написать заявление об увольнении», - сказал Кличко.

Сейчас, по его словам, уволены три чиновника. «Однако проверки продолжаются, служба внутреннего аудита работает по другим направлениям, и я не исключаю, что в ближайшие времена количество людей, которые будут уволены, увеличится», - подчеркнул Кличко.

Он также поручил подготовить материалы проверок для направления в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

 
ForUm

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